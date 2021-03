Sequel ''Kota w butach'' i ''The Bad Guys'' otrzymują daty premier 0

Universal Pictures ogłosiło daty premier dwóch wyczekiwanych animacji. Zarówno sequel Kota w butach, jak i The Bad Guys na kinowych ekranach pojawią się dopiero w przyszłym roku.

fot. materiały prasowe

Animacja od DreamWorks Animation nosząca tytuł Puss in Boots: The Last Wish jest kontynuacją niezwykle udanego filmu animowanego z 2011 roku. Premiera sequela wyznaczona została na 23 września 2022 roku. Głosu tytułowemu kotu ponownie udzieli Antonio Banderas.

Za reżyserię kontynuacji odpowiada Joel Crawford. Kot w butach, wielki pasjonat przygód i zawadiaka, który dzięki odwadze i sprytowi zyskał miano bohatera, stracił osiem ze swoich dziewięciu żyć. Postanawia więc wyruszyć na epicką wyprawę, której celem jest odnalezienie mitycznego Ostatniego życzenia. Dzięki niemu będzie mógł z powrotem mieć swoje dziewięć żyć.

The Bad Guys to nowa propozycja od studia DreamWorks Animation, która do kin trafi 15 kwietnia 2022 roku. Jej fabuła oparta jest na podstawie bestsellerowej serii książek dla dzieci Aarona Blabeya. Pięciu znanych złoczyńców stojących za wielkimi napadami – Pan Wilk, Pan Wąż, Pan Pirania, Pan Rekin i Pani Tarantula – przechodzą przemianę i wyruszają na pierwszą dobrą misję.

Źrodło: deadline