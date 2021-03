Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

CANAL+ oficjalnym nadawcą Polskich Nagród Filmowych 0

Już po raz piąty z rzędu CANAL+ jest oficjalnym nadawcą Orłów – Polskich Nagród Filmowych. W ramach współpracy Festiwal Orłów 2021 odbędzie się po raz pierwszy online w serwisie PREMIERY CANAL+. Przegląd rozpocznie się już 18 marca, potrwa do 18 kwietnia, a wybrane filmy dostępne będą dla wszystkich widzów – nie tylko abonentów CANAL+. Stacja będzie również transmitowała ceremonię wręczenia nagród.

fot. materiały prasowe / Kino Świat

To wyjątkowe wydarzenie. Dzięki poszerzonej współpracy z wieloletnim nadawcą telewizyjnym Orłów – CANAL+ – możliwa jest organizacja festiwalu w formule online. Akademicy oraz widzowie będą mogli oglądać polskie filmy, które spełniły warunki kandydowania do tegorocznej edycji Orłów i ubiegają się o nominację Polskiej Akademii Filmowej.

tak o tegorocznej edycji Festiwalu Orłów 2021 mówi Dyrektor Orłów Izabela Wójcik

Filmy kandydujące do Orłów 2021 widzowie będą mogli oglądać w dniach 18 marca – 18 kwietnia 2021 w ofercie filmów na życzenie. Produkcje będzie można wypożyczyć z sekcji PREMIERY CANAL+. Oferta ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych widzów, nie tylko do subskrybentów pakietów CANAL+: Kliknij tutaj

Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii w tegorocznej edycji wydłużyła okres kwalifikowania filmów oraz seriali o dwa miesiące (do 28 lutego 2021). Łącznie na liście kandydatów do Orłów znalazło się 40 filmów, wśród nich są m.in. czeski kandydat do Oscara Szarlatan Agnieszki Holland, głośny debiut Jana Holoubka 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, nagradzane na festiwalach w Polsce i na świecie Jak najdalej stąd Piotra Domalewskiego oraz najnowszy film Jana Komasy, który wygrał prestiżowy festiwal filmowy Tribeca – Sala samobójców. Hejter.

