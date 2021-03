Całoroczna platforma VOD Pięciu Smaków ruszy już w kwietniu! 0

Pięć Smaków w domu będzie całoroczną przestrzenią spotkań z azjatyckim kinem, działającą w rytmie cyklicznych przeglądów. Oprócz tematycznych zestawów, zmieniających się co kilka tygodni, będzie też można na niej znaleźć stałą bibliotekę tytułów dystrybuowanych w przeszłości przez Pięć Smaków.

Wielki start platformy już 8 kwietnia! Pierwszym cyklem, który rozpocznie działalność serwisu, będą Koreanki – wybór filmów, w których centrum stoją fascynujące, niesztampowe i wytyczające własne szlaki przez życie bohaterki. W zaskakującej świeżością spojrzenia i niebanalnymi scenariuszami kinematografii Korei od kilku lat coraz wyraźniej zaznaczają się głosy kobiet, które jako reżyserki, producentki i scenarzystki wyznaczają kierunki rozwoju – ich obecność zaznaczy się mocno także i w tym przeglądzie.

Stała, kuratorowana platforma VOD jest odpowiedzią na głosy widzów, którzy z entuzjazmem przyjęli pięciosmakowe pokazy online, a zarazem spełnieniem marzenia organizatorów o możliwości szerszego prezentowania filmów, które po festiwalowych pokazach nigdy więcej nie trafiły na polskie ekrany. Będzie to przestrzeń, która pozwoli również na sięganie po starsze, niezwykle wartościowe tytuły, które – choć tworzą już kanon współczesnego światowego kina – nie miały swoich polskich premier.

Organizatorzy nie chcą jednak tworzyć prostego katalogu wielu niepowiązanych ze sobą tytułów, w których gąszczu łatwo się zagubić. Propozycją jest wspólne odkrywanie wybranych tematów, twórców i zjawisk. Co kilka tygodni prezentowane będą spójne, składające się ze starannie wybranych filmów przeglądy, które pozwolą widzom przyjrzeć się szczególnie ciekawym nurtom azjatyckiego kina.

Łącznikiem między stałą biblioteką a pierwszym cyklicznym wydarzeniem będzie Maggie w reżyserii Yi Ok-seop, reżyserki, która w słodko-gorzkiej, bezpretensjonalnej formie porusza szereg problemów dotyczących kobiet w Korei. Po udanej trasie kinowej film będzie miał w kwietniu swoją premierę online wyłącznie na pięciosmakowej platformie.

Koreanki: 8 kwietnia – 20 maja 2021

K-pop podbija świat, południowokoreańskie seriale docierają do wielomilionowych widowni, gospodarka spektakularnie pnie się w górę. Skomplikowana historia podzielonej Korei wciąż odciska się na wielu dziedzinach życia, a ekonomiczny pęd nie wszystkich porywa ze swoim nurtem. Jakie wyzwania stoją przed mieszkankami kraju o skomplikowanej historii i złożonej teraźniejszości? Jakie marzenia dzielą i łączą kobiety z metropolii i małych miasteczek, z Seulu i z Pjongjangu? W przeglądzie przygotowanym przez Pięć Smaków znajdą się fabuły w różnorodny sposób portretujące współczesne Koreanki – z Południa i Północy. Historie łączące subtelny humor z mocnym przekazem, sentymentalne nuty ze zgryźliwą ironią, pozwolą nam odkryć inspirujące bohaterki o niesztampowym podejściu do życia, z determinacją walczące o swoje marzenia.

Sion Sono: 20 maja – 7 lipca 2021

Jeden z największych ekscentryków światowego kina, Sion Sono, to stały bywalec festiwalowego programu. Reżyser, malarz, performer, muzyk, z równą swobodą sięgający po inspiracje w najdziwniejsze czeluście japońskiej popkultury i klasykę europejskiego arthouse’u, swoimi fabułami potrafi szokująco rozsadzać społeczne normy, bawić do łez, zgryźliwie komentować rzeczywistość, nie rezygnując przy tym z trafiającej w samo serce dawki liryzmu i przeszywającego filozoficznego przesłania, pozostającego w głowie na długo po seansie. Filmy Sono należą do kategorii zmieniających życie. Pięć Smaków w wiosennym cyklu przypomni dorobek reżysera, który miał swoją retrospektywę w czasie 10. edycji festiwalu – odpowiadając tym samym na powracające od lat prośby widzów o powrót do najlepszych tytułów tego wyjątkowego autora.

Azjatyckie kino drogi: 8 lipca – 1 września 2021

Filmy zapraszające do podróży z namysłem: wyprawa przez azjatyckie drogi i bezdroża, odkrywająca między pocztówkowymi kadrami złożoną społeczno-polityczną historię regionu, odczytująca zapisane między miejskimi neonami ludzkie historie, szukająca opowieści naopuszczonych brzegach rzek. Spotkania z ludźmi o życiorysach zawiłych jak poszarpane linie granic między skonfliktowanymi krajami, wizyty w niepozornych miejscach o historii mogącej zapełnić setki stron kronik. Azjatyckie bezdroża i rozległe szlaki komunikacyjne to doskonała przestrzeń dla kina drogi, które wraz z bohaterami pozwala nam przemierzać drogi fizyczne i mentalne. Kontynent wiecznych migracji to niewyczerpane źródło historii, pozwalających spojrzeć na turystyczne raje z zupełnie innej perspektywy.