Powstanie serialowa kontynuacja ''Czasu zabijania'' - do roli powróci Matthew McConaughey 0

Po 25 latach kryminał Czas zabijania doczeka się swojej kontynuacji. Jak donoszą zagraniczne media HBO nabyło prawa do adaptacji niedawno opublikowanej powieści Johna Grishama 'A Time For Mercy', która jest kontynuacją 'A Time to Kill'.

fot. materiały prasowe

A Time For Mercy jest trzecią z kolei powieścią, w której pojawia się osoba prawnika Jake’a Brigance’a. Druga książka z serii nosi tytuł Czas zapłaty, jednak to właśnie opublikowaną w ubiegłym roku trzecią częścią zainteresował się sam Matthew McConaughey.

McConaughey jest obecnie w trakcie rozmów z włodarzami HBO. Aktor chce bowiem powrócić do roli Brigance’a, która to otworzyła mu drzwi do hollywoodzkiej kariery.

Projekt składać się ma z od 8 do 10 odcinków. Jego producentem został Lorenzo di Bonaventura. Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty i reżysera serialu.

Czas zabijania opowiadał historię czarnoskórego mężczyzny, który wziął sprawiedliwość w swoje ręce i zabił dwóch gwałcicieli swojej dziesięcioletniej córki. Zostaje on oskarżony o podwójne morderstwo. Jego obrony podejmuje się Jake Brigance, młody i ambitny adwokat. Pomaga mu studentka prawa Ellen Roark (Sandra Bullock) oraz niegdyś sławny adwokat, a dziś alkoholik Lucien Wilbanks (Donald Sutherland).

Fabuła A Time For Mercy ukazuje nową, skomplikowaną sprawę Brigance’a, który zostaje obrońcą szesnastoletniego Drew Gamble’a. Chłopak oskarżony został o zamordowanie zastępcy szeryfa. Ludzie z Clanton chcą szybkiego procesu i kary śmierci dla Drewa, jednak Brigance nie da za wygraną. Im bardziej zagłębia się w tą historię, tym więcej niejasności odkrywa. Zaangażowanie prawnika w sprawę stawia na szali jego zawodową przyszłość oraz bezpieczeństwo jego rodziny.

Źrodło: deadline