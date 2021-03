Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Monsters at Work" - nowa animacja Disneya osadzona w uniwersum "Potwory i spółka" 0

Uniwersum Potworów i spółki zostanie rozszerzone o serial animowany, który trafi na platformę streamingową Disney+.

W oryginalnej obsadzie głosowej nie zabraknie gwiazd cyklu, czyli Johna Goodmana i Billy'ego Crystal. Do obsady dołączy również Mindy Kaling, która będzie grała zupełnie nowego potwora o imieniu Val Little.

Val Little to entuzjastyczny członek Monsters, Inc. Facilities Team (aka "MIFT"). Dodatkowo Bonnie Hunt ponownie zagra panią Flint, która wcześniej była odpowiedzialna za szkolenie nowych przerażających stworów w firmie. Teraz postać będzie zarządzać działem odpowiedzialnym za rekrutację i szkolenie najzabawniejszych potworów.

Akcja Monsters At Work toczy się dzień po tym, jak elektrownia Monsters Incorporated zaczęła zbierać śmiech dzieci, aby napędzać miasto Monstropolis, dzięki odkryciu Mike’a i Sulleya, że ​​śmiech generuje dziesięć razy więcej energii niż krzyk. Fabuła skupia się na historii Tylora Tuskmona, młodego potwora, który ukończył nauczacie na Uniwersytecie Potwornym i zawsze marzył o zostaniu straszakiem.

Monsters At Work jest przygotowywane jako jedna z największych letnich premier na Disney+. Premiera 2 lipca. Poniżej możecie rzucić okiem na potwory, które pojawią się w serialu:

