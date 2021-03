Kaci Walfall gwiazdą serialu superbohaterskiego od Avy DuVernay 0

Firma producencka Avy DuVernay, Array Filmworks oraz Warner Bros. Television, znaleźli odtwórczynię głównej roli w nowym serialu superhero na podstawie komiksów DC. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kaci Walfall zagra główną rolę w serialu telewizyjnym noszącym tytuł "Naomi". Oprócz Walfall zaangażowano również Alexandra Wraitha, Cranstona Johnsona oraz debiutantkę Camilę Moreno. Odcinek pilotowy został zamówiony przez stację The CW. Za produkcję odpowiadają Array Filmworks oraz Warner Bros. Television.

O czym w ogóle opowiadać będzie serial? Kiedy nadprzyrodzone wydarzenie wstrząsają rodzinnym miastem tytułowej bohaterki, Naomi postanawia odkryć jego pochodzenie. To co odkryje, rzuci cień na wszystko, co było jej do tej pory znane i prawdziwe.

Nominowana do Oscara DuVernay będzie scenarzystą i producentem wykonawczym projektu wraz z prawdziwą weteranką komisowych seriali, Jill Blankenship – przez lata pracowała przy Arrow. Produkcja jest oparta na serii komiksów z 2019 roku pod tym samym tytułem autorstwa Briana Michaela Bendisa i Davida F. Walkera. Komiks został zilustrowany przez artystę Jamala Campbella.

Zdjęcia do pilota mają wystartować wiosną tego roku.

