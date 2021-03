Stacja CBC rezygnuje z serialu "Ciężar prawdy" 0

Ciężar prawdy, kanadyjski dramat prawniczy z Kristin Kreuk w roli głównej, został anulowany po czterech sezonach. Ostatni odcinek czwartego sezonu serialu, który został wyemitowany w czwartek, jest automatycznie zakończeniem serialu.

Ciężar prawdy to kanadyjski prawniczy dramat sądowy z Kristin Kreuk w roli głównej, który miał premierę na CBC 10 stycznia 2018 roku. Joanna Hanley jest wziętą prawniczką pracująca w tej samej prestiżowej kancelarii, co jej partner (Benjamin Ayres) i ojciec (Alex Carter). Ścieżka kariery prowadzi ją do małego miasteczka Millwood, gdzie ma reprezentować firmę farmaceutyczną w sprawie przeciwko grupie chorych dziewcząt. Gdy zaczyna przyglądać się sprawie z bliska, dostrzega, że to właśnie one potrzebują pomocy, a za ich chorobę może odpowiadać firma, którą reprezentuje. Dotychczas zimna profesjonalistka odnajduje w sobie ogromne pokłady empatii i pomaga lokalnemu prawnikowi Billiemu Crawfordowi (Peter Mooney) dotrzeć do prawdy o całej aferze.

W serialu występują Kristin Kreuk jako Joanna Chang, Peter Mooney jako Billy Crawford, Star Slade jako Luna Spence, Meegwun Fairbrother jako Oficer Owen Beckbie, Anwen O’Driscoll jako Taylor Matheson, Sera-Lys McArthur jako Kodie Chartrand, Dayle McLeod jako Kat Carmichael oraz Paul Braunstein jako Sam Mercer.

Źrodło: thewrap.com