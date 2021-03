Daniel Radcliffe dołącza do obsady przygodowej komedii ''The Lost City of D''

Daniel Radcliffe, aktor którego świat poznał za sprawą serii o młodym czarodzieju Harrym Potterze, rozwija skrzydła. Po wielu udanych produkcjach trafia do obsady kolejnej świetnie zapowiadającej się przygodowej komedii. Zagra on czarny charakter w produkcji 'The Lost City of D'.