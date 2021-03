Czy Ace Ventura doczeka się trzeciego filmu? 0

Ostatnimi czasy coraz więcej kultowych produkcji z lat 80 i 90 doczekuje się swoich odświeżonych wersji. Po udanej na początku tego miesiąca premierze filmu Książe w Nowym Jorku 2, dochodzą nas wieści, iż Amazon zamówił produkcję z Ace Venturą w roli głównej.

fot. materiały prasowe

Ekscentrycznego detektywa poszukującego zaginionych zwierząt w latach 90 wykreował Jim Carrey. Pierwszy film Ace Ventura: Psi detektyw swoją premierę miał w 1994 roku. Zaledwie rok później pojawił się równie udany sequel Ace Ventura: Zew natury.

Informację o trzeciej części komediowej serii podał portal Park Circus, z którym niedawno rozmawiali przedstawiciele Morgan Creek Productions. Z ich słów wynika, iż projekt jest już w fazie rozwoju. Ma on trafić do kin oraz na platformę Amazon Prime Video, a scenariusz do niego przygotują scenarzyści odpowiedzialni za film Sonic: Szybki jak błyskawica – Patrick Casey i Josh Miller. W produkcji tej główny czarny charakter odegrał właśnie Carrey.

Jak na razie to są jedyne informacje odnośnie tego projektu. Nie wiadomo czy Carrey powróci do roli Ace Ventury, czy zastąpi go inny aktor.

Co o tym sądzicie? Chcielibyście zobaczyć kolejne przygody Ventury z Jimem Carreyem czy może jednak wolicie, aby w tej roli pojawił się kto inny?

Źrodło: cultmtl.com