Joker oczami Jareda Leto w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera.

Po niedzielnym rosole, po schabowym z ziemniakami i kapustą nachodzi wieczór i ta krnąbrna myśl o dniu kolejnym. Kontrargumentem tej sytuacji może być porcja nowych informacji ze świata Hollywood, bo od 18 marca na HBO GO można obejrzeć Ligę Sprawiedliwości Zacka Snydera, a Jared Leto, odtwórca roli Jokera, opowiedział w jednym z wywiadów, jak to jest zagrać ponownie słynnego antagonistę Batmana pod okiem innego reżysera.

Myślę, że w grę wchodzi tutaj ewolucja postaci. Współpracując z różnymi reżyserami i ludźmi można wydobyć z napotkanych sytuacjach coś innego. Czasami jest to żart, a czasami energia. Każdy reżyser ma swoją wizje i dzięki temu można zawsze dostrzec coś nowego. Uwielbiam pracować z Zackiem Snyderem, uwielbiam jego pasję. Prawdopodobnie należy on do grona osób, które posiadają największa wiedze o tym świecie.

Jared Leto podzielił się również w kilku słowach swoją ekscytacją na temat powrotu do postaci Jokera:

Byłem po prostu szczęśliwy, gdy mogłem ponownie zagrać Jokera. To wielka przyjemność móc wcielać się w postać, która należy do tych niesamowitych.

W nowej odsłonie Ligi Sprawiedliwości dochodzi do spotkania Batmana, granego przez Bena Afflecka i Jokera. Fani przypisują tej scenie miano "odkupienia win" dla Jareda Leto za Legion Samobójców, domagając się równocześnie nowego filmu dla obrońcy Gotham City i jego ciemiężyciela. Czy ten szum medialny wywoła we włodarzach Hollywood jakąś reakcję? Na odpowiedź na to pytanie na pewno trzeba będzie jeszcze poczekać, a jak trzeba czekać, to najlepiej z dobrym filmem.

Źrodło: Movieweb