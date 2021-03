"Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" doczeka się czarno-białej wersji - zobaczcie zwiastun 0

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to obecnie jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich miesięcy. Produkcję można oglądać na łamach HBO Max (w Polsce na HBO GO), jednak filmowiec szykuje dla fanów coś specjalnego. Widowisko pojawi się również w wersji czarno-białej.

Zack Snyder pójdzie śladami kilku innych filmowców i także zaprezentuje światu czarno-białą wersję swojego najnowszego dzieła. Tym samym Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera podobnie, jak wcześniej Logan: Wolverine czy Mad Max: Na drodze gniewu, doczeka się wersji bez kolorów. Dwa wymienione przeze mnie filmy zostały całkiem dobrze przyjęte i widzowie potraktowali to jako fajną ciekawostkę. Czy podobnie będzie z Ligą Sprawiedliwości Zacka Snydera?

Nowa wersja filmu będzie nosiła tytuł "Zack Snyder’s Justice League: Justice Is Grey". Na oficjalnych profilach społecznościowych widowiska pojawił się nawet zwiastun czarno-białej wersji:

Bruce Wayne (Ben Affleck), chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana (Henry Cavill) nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince (Gal Gadot), by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem o katastrofalnych rozmiarach. Zadanie okazuje się jednak trudniejsze, niż to sobie wyobrażał, ponieważ każdy z członków tej ekipy musi stawić czoła demonom własnej przeszłości. Tylko pokonanie tych przeszkód, pozwoli im stworzyć bezprecedensową grupę bohaterów. Może być jednak za późno, by w końcu zjednoczeni – Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller), byli w stanie uratować planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.

Źrodło: ComicBookMovie