Nowy ''Resident Evil'' otrzymał oficjalny tytuł! 0

Reżyser i scenarzysta nowego filmu z serii Resident Evil Johannes Roberts ujawnił pełny tytuł swojego widowiska opartego na popularnej serii gier wideo.

fot. materiały prasowe

Produkcja do kin wejdzie po tytułem Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Jej premiera zaplanowana jest na 3 września 2021 roku.

Akcja filmu umiejscowiona ma być w 1998 roku w miasteczku Raccoon City, które zostało wówczas zniszczone przed epidemię wirusa T. Produkcja ta w żaden sposób nie jest powiązana z poprzednimi filmami z serii i bliżej ma jej być do serii gier i do gatunku horroru, niż filmom z Millą Jovovich.

Film nie będzie remake, jego fabuła ma pójść w zupełnie innym kierunku. Opierać będzie się ona głównie na dwóch pierwszych grach z serii, a więc oprócz Raccoon City również jednym z ważniejszych miejsc akcji będzie Spencer Mansion.

Najbardziej podobało mi się w grach to, że były po prostu przerażające i to właśnie chce osiągnąć. Ta atmosfera, pada deszcz, ciągle jest ciemno i strasznie. Raccoon City to taki rodzaj zgniłej do szpiku kości postaci. Daje taki rodzaj atmosfery, jaki chce właśnie przenieść do filmu. powiedział Johannes Roberts

Jestem wielkim fanem Carpentera i dążę do ukazania tej estetyki. Moją bezpośrednioą inspiracją są klaustrofobiczne filmy o oblężeniu takie jak 'Atak na posterunek 13' czy 'Mgła'. dodał

W obsadzie aktorskiej reboota znaleźli się m.in. Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Avan Jogia, Donald Logue i Neil McDonough oraz Chad Rook i Lily Gao.

Źrodło: darkhorizons