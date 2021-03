Trójka aktorów dołącza do obsady spin-offa ''The Boys'' 0

Powiększa się obsada spin-offu serialu The Boys, nad którym pracuje platforma Amazon Prime Video. Swoje angaże otrzymała trójka aktorów – Shane Paul McGhie, Aimee Carrero i Maddie Phillips.

fot. materiały prasowe

McGhie w ostatnim czasie wystąpił w serialu Deputy, wcześniej mogliśmy go podziwiać w dwóch częściach romansu After. Carrero z kolei w ubiegłym roku pojawiła się w filmie Netflixa Randki od święta. W 2015 roku wystąpiła u boku Vin Diesela w przygodowej produkcji Łowca czarownic. Maddie Phillips kojarzyć możecie z serialu Netflixa Nastoletnie łowczynie nagród. W spin-offie The Boys wcielą się oni w młodych superbohaterów uczęszczających do szkoły dla młodzieży posiadającej super moce.

Wcześniej swoje angaże otrzymali Lizze Broadway jako Emma i Jaz Sinclair jako Marie. One również sportretują nastoletnie superbohaterki.

Akcja spin-offa osadzona zostanie w amerykańskim college’u. Prowadzi go organizacja zwana Vought International. Produkcja będzie mieć ocenę R i ma skupiać się na tym, jak młodzi ludzie posiadający super moce radzą sobie ze swoimi hormonami, ciągle próbując przekroczyć swoje fizyczne, seksualne i moralne granice. Nie zabraknie także specyficznego humoru i satyry, czyli tego, z czego słynnie oryginalna produkcja.

Funkcję showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego odcinka pilotażowego pełnić będzie Craig Rosenberg. Produkcja czeka obecnie na oficjalne zamówienie pełnego sezonu.

Źrodło: ComicBookMovie