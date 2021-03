Pomimo tego, że Saga Skywalkerów okazała się wielkim rozczarowaniem, Kathleen Kennedy dostarczyła wiele hitów jako prezes Lucasfilm, w tym Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie oraz przede wszystkim serial The Mandalorian.

Mimo wszystko, kiedy kilkanaście miesięcy temu ogłoszono, że Kevin Feige zajmie się produkcją nowego filmu kinowego, który będzie należał do gwiezdnego uniwersum, zaczęto spekulować, czy nie jest to, aby próba zastąpienia Kathleen Kennedy na stanowisku osoby zarządzającej LucasFilm. Ostatnio zaczęto też mówić o ewentualnych serialach produkowanych przez człowieka odpowiedzialnego za sukces Marvela. W taki sposób Kevin Feige skomentował te plotki:

Nie, za to wszystko odpowiada Kathleen Kennedy. Moje zaangażowanie w seriale ogranicza się do wyczekiwania północy w Los Angeles, kiedy to mogę odpalić nowy odcinek "Mandaloriania", gdy ten staje się dostępny.