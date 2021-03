Keanu Reeves gwiazdą i producentem filmu oraz anime na podstawie komiksu "BRZRKR" 0

Platforma Netflix zrealizuje kolejną adaptację komiksu. Tym razem padło na produkcję noszącą tytuł "BRZRKR".

Amerykański gigant streamingowy Netflix doszedł do porozumienia z wydawnictwem Boom! Studios w sprawie praw do ekranizacji komiksu "BRZRKR". Co więcej, platforma streamingowa zleci realizację dwóch projektów, które w przyszłości trafią do oferty serwisu. Jak się okazuje "BRZRKR" doczeka się adaptacji filmowej oraz serialu anime.

Kolejną ważną informacją w kontekście tych projektów jest angaż Keanu Reevesa. Aktor nie tylko zagra główne role w obu produkcjach (w serialu anime będzie użyczał głosu głównemu bohaterowi), ale także będzie pełnił funkcję jednego z producentów. Producentami będą także Ross Richie i Stephen Christy z Boom! Studios oraz Stephen Hamel z Company Films.

Pierwszą produkcją, która zadebiutuje w serwisie platformy streamingowej Netflix będzie film. Następnie fani otrzymają możliwość obejrzenia serialu anime. Niestety na ten moment nie są znane nawet przybliżone daty premier tych projektów.

Warto odnotować, że pomysłodawcą komiksu jest sam Keanu Reeves. To on stworzył koncepcję oraz historię, a następnie nawiązał współpracę z twórcą komiksów Mattem Kindtem, który wcześniej pracował dla Marvela, DC i Valiant. Za ilustracje odpowiada natomiast Ron Garney.

"BRZRKR" opisywany jest, jako epicka i niezwykle brutalna saga o nieśmiertelnym wojowniku, który toczy swoją walkę od tysięcy lat. Bohater znany jako "B" jest w połowie śmiertelnikiem, a w połowie bogiem, przeklętym i zmuszonym do siania terroru i przemocy. Wędrując przez wieki "B" rozpoczyna pracę dla rządu Stanów Zjednoczonych, gdzie wykonuje zadania zbyt niebezpieczne dla kogokolwiek innego. W zamian ma otrzymać jedną rzecz na jakiej mu zależy – prawdę o jego nieskończonej, przesiąkniętej krwią egzystencji. I tym, jak ją zakończyć.

Źrodło: The Hollywood Reporter