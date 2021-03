Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zatanna" - reżyserka filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta." napisze scenariusz adaptacji komiksu DC 0

Emerald Fennell, nominowana do Oscara reżyserka głośnego filmu Obiecująca. Młoda. Kobieta., zajmie się napisaniem scenariusza do adaptacji komiksu DC Comics – "Zatanna".

"Zatanna" będzie filmem kinowym, który powstanie we współpracy Warner Bros. Pictures oraz DC Films. Za produkcję odpowiadać będzie firma producencka J.J. Abramsa, Bad Robot, która doszła w tej sprawie do porozumienia z WarnerMedia. Jak wspomniałem we wstępie scenariusz zostanie napisany przez Emerald Fennell.

Reżyserka zadebiutowała w ubiegłym roku filmem Obiecująca. Młoda. Kobieta., który jak się okazało został jednym z oscarowych faworytów. Produkcja zdobyła szereg nominacji, w tym dla najlepszego filmu, najlepszej aktorki pierwszoplanowej (w tej roli znakomita Carey Mulligan) oraz najlepszej reżyserki i za najlepszy scenariusz (w tym przypadku obie nominacje powędrowały bezpośrednio do Emerald Fennell).

Jeśli chodzi o samą postać Zatanny, będzie to dla niej debiut na wielkim ekranie. Wcześniej mogliśmy ją oglądać jedynie w serialu Tajemnice Smallville, w którym została sportretowana przez Serindę Swan. Na razie nie wiadomo, która aktorka zagra Zatannę w kinowym widowisku przygotowywanym przez Emerald Fennell.

Zatanna została stworzona przez Gardnera Foxa i Murphy’ego Andersona. Po raz pierwszy pojawiła się na kartach komiksu "Hawkman". Uważana jest za jedną z najsilniejszych czarodziejek w uniwersum DC. Jej ojcem był potężny mag oraz alchemik, Giovanni Zatara i to właśnie po nim odziedziczyła niesamowite moce. W komiksach należała do wielu drużyn superbohaterów, włączając w to Justice League oraz Justice League Dark, gdzie współpracowała z Batmanem oraz Johnem Constantine’em.

