Warner Bros. ustanawia datę premiery ''Cry Macho'' Clinta Eastwooda 0

Po ponad 40 latach powieść Cry Macho N. Richarda Nasha nareszcie doczekała się przeniesienia na szklany ekran. Za reżyserię i produkcję tego neo-zachodniego dramatu odpowiada Clint Eastwood. Warner Bros. wyznaczyło datę premiery filmu, który w kinach zadebiutuje już tej jesieni.

fot. materiały prasowe

Eastwood oprócz objęcia wyżej wymienionych stanowisk, wciela się także w głównego bohatera swojej produkcji – Miko. To niegdysiejsza gwiazda rodeo i podupadły hodowca koni, który przyjmuje zlecenie, by sprowadzić do domu młodego syna mężczyzny, uwalniając go tym samym od jego matki alkoholiczki. Podczas ich trudnej podróży powrotnej z Meksyku do Teksasu, zmęczony życiem jeździec odnajduje odkupienie poprzez nauczenie chłopca, co to znaczy być dobrym człowiekiem.

W obsadzie Cry Macho znajdują się także Eduardo Minett, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola, Horacio Garcia Rojas, Alexandra Ruddy, Natalia Traven, Ana Rey i Paul Lincoln Alayo. Eastwood wyreżyserował film na podstawie scenariusza autorstwa Nasha i Nicka Schenka.

Premiera Cry Macho 22 października 2021 roku.

Clint Eastwood to uznany producent, reżyser i aktor, który na swoim koncie ma takie produkcje jak Snajper, Za wszelką cenę, Wzgórze złamanych serc czy Rzeka tajemnic.

Źrodło: deadline