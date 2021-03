Katie Holmes w adaptacji autobiograficznej powieści ''The Watergate Girl'' 0

Wytwórnia Noelle Productions odpowiedzialna za adaptację autobiograficznej powieści byłej prokuratorki Jill Wine-Banks wybrała aktorkę, która wcieli się w główną bohaterkę. To Katie Holmes, aktorka znana z filmu Batman – Początek czy Złota Dama.

fot. materiały prasowe

Książka Wine-Banks, która w Stanach Zjednoczonych jest bestsellerem nosi tytuł The Watergate Girl : My Fight For Truth and Justice Against A Criminal President. Kobieta ta była jednym z prokuratorów podczas sprawy sądowej związanej z aferą Watergate, w wyniku której prezydent USA, Richard Nixon ustąpił ze stanowiska.

Jako jedyna kobieta w prokuratorskim zespole walczyła z seksizmem tamtych czasów, chcąc uzyskać szacunek, jakim darzeni byli jej męscy odpowiednicy. Zwyciężyła, mając na głowie także swoje rozpadające się małżeństwo, własne sekrety i szykanowanie – okazało się bowiem, że włamano się do jej domu i biura, a wszystkie telefony miała na podsłuchu.

Holmes oprócz wcielenia się w odważną i dążącą do zdobycia upragnionych celów prokuratorkę, będzie pełnić także funkcję producenta.

Ta historia przyciągnęła mnie, ponieważ jest tak samo aktualna dzisiaj, jak i wtedy. Kobiety nieustannie próbują przebić się w miejscach pracy opanowanych przez mężczyzn, a ta kobieta miała siłę, aby samodzielnie zmienić kształt procesu Watergate. Inspirują mnie tak silne bohaterki i ten świat, który zawsze będę chciała odkrywać. powiedziała Holmes

Źrodło: deadline