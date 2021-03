"The Falcon and the Winter Soldier" bije rekord oglądalności Disney+ 0

Najpierw był Mandalorian, a następnie WandaVision. Te dwie produkcje sprawiły, że platforma streamingowa Disney+ zdobyła rzeszę nowych subskrybentów. Wygląda na to, że dzięki kolejnej widowiskowej serii od Marvel Studios, czyli The Falcon and the Winter Soldier, ten trend zostanie zachowany.

The Falcon and the Winter Soldier, czyli najnowsze dziecko Marvel Studios, zadebiutowało w ubiegłym tygodniu w serwisie platformy streamingowej Disney+. Produkcja z miejsca stała się hitem, co zaowocowało pobiciem wszystkich rekordów platformy Walta Disneya. Pierwszy odcinek superbohaterskiego serialu stał się najchętniej oglądaną produkcją premierowego weekendu na Disney+.

Wielkie zainteresowanie serialem nikogo nie powinno dziwić. Fani Marvela od miesięcy wyczekują kolejnych produkcji komiksowych, których premiery z oczywistych względów zostały poprzesuwane na późniejsze terminy. Seriale takie jak The Falcon and the Winter Soldier czy wcześniej WandaVision, to jedyna możliwość zobaczenia dalszych losów ulubionych bohaterów. Dobra wiadomość jest taka, że Marvel Studios przygotował już następne serialowe superprodukcje.

W czerwcu na platformie Disney+ dojdzie do premiery serialu Loki. Niestety w Polsce cały czas czekamy na oficjalny start nowej platformy streamingowej.

Źrodło: MovieWeb