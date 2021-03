Cristin Milioti na pierwszej zapowiedzi czarnej komedii sci-fi ''Made for Love'' 0

Na platformie HBO Max już za tydzień pojawi się ciekawa serialowa produkcja z Cristin Milioti w głównej roli. Serwis opublikował pierwszą zapowiedź Made for Love. W sieci zadebiutowała także grafika promująca produkcję. Z wspomnianymi materiałami możecie zapoznać się poniżej.

Made for Love to czarna komedia z elementami science fiction. Milioti, to aktorka która w ostatnim czasie wystąpiła w udanej komedii Palm Springs. Pojawiła się także w serialu Amazona Nowoczesna miłość. W serialu Hulu opartym na powieści Alissy Nutting z 2017 roku wciela się w Hazel Green. Kobieta ta po 10 latach nieszczęśliwego małżeństwa stara się uwolnić od swojego psychopatycznego męża, milionera Byrona Gogola. Okazuje się nie być to łatwym zadaniem. Hazel odkrywa, iż ma wszczepiony chip, który pozwala jej mężowi ją śledzić, obserwować i mieć wgląd w jej emocje. Dzięki niemu zna on każdy ruch Hazel, która w akcie desperacji ucieka do swojego rodzinnego domu położonego na pustynnym uboczu. Schronienie znajduje u swojego starzejącego się ojca Herberta, który po śmierci swojej żony, ukojenie znalazł w związku z syntetyczną lalką Diane.

Made for Love opisywana jest jako mroczna, absurdalna i cyniczna opowieść o miłości i rozwodzie. Twórczynią i showrunnerką projektu jest Christina Lee. Za reżyserię odpowiada S.J. Clarkson.

W obsadzie serialu oprócz Milioti znajdują się także Billy Magnussen, Ray Romano, Noma Dumezweni i Augusto Aguilera. Gościnnie wystąpią Caleb Foote, Kym Whitley, Nyasha Hatendi, Patti Harrison, Jon Daly i Sarunas Jackson.

Premiera Made for Love już 1 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon