Hulu adaptuje ''Maddaddam'' - to dystopijna trylogia Margaret Atwood

Po udanej adaptacji powieści Margaret Atwood Opowieść podręcznej, platforma Hulu nie spoczywa na laurach i dalej zacieśnia współpracę z uznaną autorką. Tym razem na szklany ekran trafi adaptacja dystopijnej powieści Maddaddam.

Maddaddam to trylogia ukazująca to jak wyglądałby świat, gdyby nagle z jego powierzchni zniknęli ludzie jakich znamy. Nieznany wirus wypuszczony przez genialnego, ale i szalonego inżyniera Crake’a, pustoszy błękitną planetę powodując niemal całkowite zniszczenie ludzkości i cywilizacji. Celem Crake’a było zastąpienie ludzi nowym, ulepszonym gatunkiem. Wydarzenie, które do tego doprowadziło nazywane jest 'bezwodną powodzią'.

Powieść ukazuje próby przetrwania ostatnich ludzi na Ziemi w przyszłości ukształtowanej na nowo przez wpływ przyrody i inżynierii genetycznej. Co było końcem teraz jest odważnym początkiem czegoś nowego. Dowiemy się co doprowadziło do katastrofalnych wydarzeń oraz to kto i co będzie w stanie odziedziczyć ziemię.

Napisaniem scenariusza pilotażowego odcinka zajmie się Michael Lesslie. Obejmie on również funkcję producenta wykonawczego. Adaptacją zajmą się Paramount Television Studios, Anonymous Content i Makemake Entertainment.

