Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Czarna Wdowa" zadebiutuje w kinach i na Disney+ 0

Włodarze Walt Disney Studios musieli podjąć jakieś decyzje dotyczące filmu Czarna Wdowa, ponieważ z racji premiery kolejnych serialowych produkcji, opóźnianie filmu kinowego o kultowej bohaterce nie miało już sensu. I tak też się stało! Mamy nowe informacje dotyczące premiery widowiska od Marvel Studios.

Marvel Studios ogłosił za pośrednictwem swoich oficjalnych mediów społecznościowych, że widowisko Czarna Wdowa po raz kolejny zostanie przesunięte w kalendarzu premier. Tym razem będzie to już ostatni raz, kiedy superprodukcja o jednej z najpopularniejszych postaci MCU, musi zostać przełożona. Walt Disney Studios zdecydowało bowiem, że film trafi nie tylko do kin, ale także do serwisu platformy streamingowej Disney+. Data premiery została ustalona na 9 lipca 2021 roku.

Dzisiejsze ogłoszenie odzwierciedla nasze skupienie się na zapewnieniu konsumentom wyboru i zaspokojeniu zmieniających się preferencji odbiorców. Wykorzystując elastyczną strategię dystrybucji na dynamicznym rynku, który zaczyna wychodzić z globalnej pandemii, będziemy nadal wykorzystywać najlepsze opcje dostarczania niesamowitych historii przez Disney Company, fanom i rodzinom na całym świecie.

czytamy w ogłoszeniu Kareema Daniela, prezesaDisney Media & Entertainment Distribution

Pierwotnie solowy film o Natashy Romanoff miał zawitać na ekrany kin 7 maja, ale cały czas niepewna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i zamknięte kina, zmuszają wielkie hollywoodzkie wytwórnie do przesuwania premier.

Źrodło: ComicBookMovie