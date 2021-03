Animacja ''The Mitchells vs. The Machines'' już w kwietniu trafi na Netflix 0

Po uzyskaniu dwa miesiące temu praw do animacji The Mitchells vs. The Machines Netflix nareszcie wyznaczył datę premiery filmu w swoim serwisie. Produkcja pierwotnie miała trafić do kin, jednak panująca pandemia skutecznie zweryfikowała te plany.

fot. Twitter

Informację o dacie premiery Netflix ujawnił w mediach społecznościowych. Na Twitterze pojawił się wpis opatrzony krótkim wideo.

Produkcja, która wcześniej promowana była pod tytułem Połączeni, teraz powróciła do swojej pierwotnej nazwy – The Mitchells vs. The Machines. Główna bohaterka animacji to Katie Mitchell, utalentowana nastolatka, dostaje się do wymarzonej szkoły filmowej i wprost nie może się doczekać, aż wyfrunie z rodzinnego gniazda i zacznie swą wielką przygodę. Jej ojciec, Rick, postanawia odwieźć córkę na uczelnię; co więcej, uznaje, że wspólna rodzinna podróż będzie wspaniałą okazją do celebracji rodzinnych więzów. Być może ostatni raz w takiej formie. Do Katie i Ricka dołącza więc optymistycznie nastawiona do świata Linda (mama Katie i żona Ricka), Aaron, brat Katie, oraz ich wspólny pies. Ale plan Mitchellów gwałtownie się zmienia, kiedy w świecie technologii dochodzi do rewolucji. Smartfony to już przeszłość, choć niełatwo się od niej uwolnić, teraz czas na spersonalizowane roboty, które właśnie opanowały świat. Z pomocą dwóch nieco uszkodzonych robotów, Mitchellowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą zmuszeni zostawić za sobą osobiste problemy, aby ocalić siebie i świat.

Za sterami filmu stoi Michael Rianda oraz producenci Phil Lord i Christopher Miller. Głosu głównym bohaterom użyczają Abbi Jacobson jako Katie, Danny McBride jako Rick, Maya Rudolph jako Linda, Michael Rianda jako Aaron, Eric Andre, Olivia Colman i Blake Griffin.

Premiera animacji na Netflixie już 30 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: Twitter