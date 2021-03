Nie żyje amerykański aktor filmowy i telewizyjny George Segal 0

Niestety zmarł kolejny legendarny amerykański aktor, George Segal. Miał 87 lat.

George Segal zmarł z powodu powikłań po operacji bajpasu. Zmarł w Santa Rosa w Kalifornii. O śmierci aktora poinformowała jego żona, Sonia. George Segal miał 87 lat.

George Segal był charakterystycznym aktorem, który upodobał sobie granie przede wszystkim postaci z poczuciem humoru, nieco neurotycznych. W jego filmografii znajdziemy kilka naprawdę wielkich tytułów. W 1966 roku sportretował postać młodego profesora w Kto się boi Virginii Woolf?. W filmie Mike’a Nicholsa zagrał u boku Elizabeth Taylor i Richardem Burtonem, a genialna kreacja aktorska przyniosła mu pierwszą i jak się okazało ostatnią nominację do Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Był kilkukrotnie nominowany do Złotego Globu, z czego dwa razy udało mu się wyjść z gali ze statuetką. W 1965 roku dostał nagrodę dla najbardziej obiecującego młodego aktora za rolę w The New Interns, natomiast w 1974 roku został uznany najlepszym aktorem w komedii lub musicalu za kreację w filmie Miłość w godzinach nadliczbowych. Poza tym był też nominowany za role we wspomnianym już filmie Kto się boi Virginii Woolf? oraz dwukrotnie za serial komediowy Ja się zastrzelę, który zresztą przyniósł mu chyba największą sławę. W ostatnich latach grał w sitcomie Goldbergowie.

A Wy, którą kreację aktorską George’a Segala wspominacie najmilej?

