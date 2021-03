Danny Trejo w obsadzie tajemniczego filmu ''Wolf Mountain'' 0

W Castaic w Kalifornii trwają ostatnie prace na planie filmu 'Wolf Mountain' w reżyserii Davida Lippera. Produkcja do tej pory powstawała w tajemnicy. Dopiero pod koniec zdjęć postanowiono zdradzić obsadę oraz jej fabularny zarys.

fot. deadline

W obsadzie Wolf Mountain znajduje się hollywoodzka gwiazda Danny Trejo. Aktora z pewnością kojarzycie z filmu Desperado, Od zmierzchu do świtu czy Maczeta. U jego boku wystąpi Tobin Bell, aktor którego fani horrorów na pewno kojarzą z serią Piła, w której to kilkukrotnie portretował postać Jigsawa. Swój angaż otrzymała także latynoska piosenkarka Malu Trevejo, dla której będzie to aktorski debiut.

Za scenariusz filmu odpowiada Keli Price, który również występuje w produkcji jako główny bohater – AJ. Mężczyznę zaczynają prześladować bardzo realistyczne sny o śmierci jego rodziców. Zaintrygowany nimi postanawia wrócić na miejsce zbrodni sprzed 20 lat. Towarzyszą mu brat i jego rodzina. Miejsce mordu znajduje się w głębi górskiego lasu, a legenda głosi, iż w tym miejscu po lasach wędruje coś tajemniczego…

Za reżyserię Wolf Mountain odpowiada aktor David Lipper, dla którego jest to debiut fabularny na tym stanowisku. Powyższą obsadę uzupełniają Karissa Staples, Lipper, Fernanda Romero, Eddie McClintock, Matt Rife i Abdel Hameed.

Źrodło: deadline