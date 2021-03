"Cruella" trafi na Disney+! Ważne zmiany w kalendarzu premier Walta Disneya 0

Dzisiaj informowaliśmy Was o przesuniętej premierze Czarnej Wdowy. Produkcja trafi do kin oraz na platformę streamingową Disney+ na początku lipca. Nie jest to jednak jedyny tytuł, który doczekał się ponownego opóźnienia przez Dom Myszki Miki.

Podobny los, co superbohaterkę Kinowego Uniwersum Marvela, spotka Cruellę DeMon. Jedna z najbardziej kultowych postaci Walta Disneya, które kroczą po ciemnej stronie mocy, dostała swój film solowy. Dzięki tej historii dowiemy się, co sprawiło, iż Cruella stała się zła do szpiku kości. Film noszący tytuł Cruella zadebiutuje 28 maja i podobnie, jak widowisko Marvel Studios, trafi na ekrany kin oraz do oferty serwisu platformy streamingowej Disney+.

Podobnie wygląda sprawa z nową animacją od studia Pixar. Film zatytułowany Luca będzie miał premierę w kinach oraz na Disney+. Produkcja zadebiutuje 18 czerwca.

Ostatnia zmiana dotyczy jeszcze jednego widowiska należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. Superprodukcja Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings miała trafić na ekrany kin w lipcu, jednak finalnie pojawi się ona w kinach 3 sierpnia. W tym przypadku Marvel Studios przewiduje tylko i wyłącznie dystrybucję kinową. Przynajmniej na razie.

Źrodło: ComicBookMovie