Netflix zabiera nas w podróż na Marsa - zobaczcie zwiastun filmu ''Pasażer nr 4''

Netflix prezentuje zapowiedź ciekawej produkcji science fiction o wyprawie na Marsa, która oczywiście dość znacząco się komplikuje. Produkcja nosi tytuł Pasażer nr 4 i zadebiutuje w serwisie już w kwietniu.

fot. materiały prasowe

Podczas misji zmierzającej na Marsa pasażer na gapę przypadkiem poważnie uszkadza systemy podtrzymywania życia na statku kosmicznym. W obliczu kurczących się zasobów i nadciągającej tragedii trzyosobowa dotychczas załoga musi podjąć dramatyczne decyzję. Przetrwanie prawie zawsze wymaga poświęcenia…

Założenia filmu są interesujące, bowiem załoga zmierza na Marsa, aby stworzyć podstawy do zamieszkania w przyszłości na Czerwonej Planecie. Zwiastun intryguje i jeśli tylko nie pojawią się scenariuszowe rażące błędy, jak to często bywa przy takich produkcjach, to film Pasażer nr 4 może okazać się naprawdę ciekawą propozycją platformy.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Joe Penna. To drugi film w jego krótkiej karierze. W 2018 roku nakręcił dramat przygodowy Arktyka. W rolach głównych występują Anna Kendrick, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson i Toni Collette.

Premiera tego thrillera science fiction już 22 kwietnia 2021 roku na Netflix.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska