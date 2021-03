Disney+ zamawia serial oparty o filmową serię ''Skarb narodów'' 0

Jak donoszą zagraniczne media ogłoszony jakiś czas temu pomysł na serialową wersję Skarbu narodów przybiera coraz bardziej realną wersję. Platforma Disney+ złożyła oficjalne zamówienie na 10-odcinkowy pierwszy sezon.

fot. materiały prasowe

Projekt nosi tytuł National Treasuer i będzie nową wersją filmowej serii Skarb narodów, w której to w poszukiwacza skarbów Benjamina Gatesa wcielał się Nicolas Cage. Serial Disney+ wprowadzi znaczące zmiany. W głównej roli nie zobaczymy mężczyzny, a latynoską kobietę.

W projekt zaangażowany jest Jerry Bruckheimer, producent obu pełnometrażowych filmów. Dołączyli do niego także autorzy scenariusza do oryginalnych produkcji – Marianne i Cormac Wibberley'owie. Cała trójka pełnić ma te same funkcje co przy poprzednich filmach z serii. Za reżyserię serialu odpowie Mira Nair, która na swoim koncie ma takie produkcje jak Królowa Katwe, Zakochany Paryż czy Monsunowe wesele.

Serial ma być opowieścią skupiającą się oprócz przygody na takich ponadczasowych tematach jak poszukiwanie własnej tożsamości, patriotyźmie czy społecznej przynależności. Główną bohaterką będzie dwudziestoletnia Jess Morales, marzycielka która wraz z grupą przyjaciół wyrusza w podróż swojego życia. Jej celem jest odkrycie tajemniczej historii jej rodziny i odzyskanie utraconego niegdyś skarbu.

Obsada serialu nie jest jeszcze znana, podobnie jak data premiery.

Źrodło: ComingSoon