Evan Peters sportretuje postać seryjnego mordercy Jeffreya Dahmera 0

Jak wiadomo Ryan Murphy pracuje dla Netflixa nad limitowanym serialem o seryjnym mordercy – kanibalu Jeffreyu Dahmerze. Wybrano już kto wcieli się w tą niechlubną postać. To aktor Evan Peters, który z Murphym pracuje od paru lat przy jego antologii grozy American Horror Story.

fot. materiały prasowe

Serial nosi tytuł Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Oprócz Murphy’ego w projekt ten zaangażowany jest także Ian Brennan. Produkcja składać się ma z 10 odcinków, a jej fabuła obejmie lata 60, 70 i 80, a zakończy się aresztowaniem Dahmera na początku lat 90.

Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiadać ma Janet Mock. Carl Franklin wyreżyseruje odcinek pilotażowy. Historia w serialu opowiedziana ma zostać z punktu widzenia ofiar Dahmera. Twócy produkcji ukazać chcą to jak bardzo niekompetentne były organy ścigania, którym Dahmer co rusz się wymykał i przez wiele lat bezkarnie mordował. Ukazany zostanie także fakt, iż jako schludny, biały mężczyzna wielokrotnie mógł liczyć na taryfę ulgową zarówno od policjantów, jak i sędziów, którzy mieli z nim do czynienia przy okazji spraw za drobne przestępstwa.

W obsadzie oprócz Petersa są także Richard Jenkins, który wcieli się w ojca Dahmera, Penelope Ann Miller jako matka Dahmera, Shaun J. Brown jako Tracy – ostatnia ofiara Dahmera, która zdołała uciec, Colin Ford jako Chazz i Niecy Nash jako Glenda Cleveland, sąsiadka Dahmera, która wielokrotnie informowała policję o dziwnym zachowaniu swojego sąsiada.

Jeffrey Dahmer to jeden z najbrutalniejszych seryjnych morderców w historii USA. Znany jest jako kanibal z Milwaukee. Był nekrofilem, kanibalem, gwałcicielem i mordercą. Udowodniono mu zabicie 17 młodych mężczyzn.

Źrodło: deadline