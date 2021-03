Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pierce Brosnan może zagrać w widowisku "Black Adam" 0

Pierce Brosnan może już niebawem dołączyć do pokaźnej liczby znanych aktorów, którzy pojawią się w komiksowym widowisku. Były odtwórca roli Jamesa Bonda negocjuje bowiem udział w filmie Black Adam.

Pierce Brosnan jest przymierzany do roli postaci znanej, jako Dr. Fate. Były Agent Jej Królewskiej Mości miałby zagrać w widowisku Black Adam u boku takich aktorów, jak Dwayne Johnson (oczywiście zagra on postać tytułową), Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) oraz Quintessa Swindell (Cyclone).

Kim w ogóle jest Dr. Fate, znany także jako Kent Nelson? To potężny czarnoksiężnik, który jest członkiem założycielem Justice Society of America. Jego atrybutami są amulet, peleryna i hełm zostały stworzone przez starożytnego Nabu. Władał wieloma magicznymi umiejętnościami, z których można wyróżnić projekcie astralne, tworzenie konstrukcji energetycznych oraz iluzji, niewidzialność, hipnozę, manipulację czasem czy telepatię i teleportację. Co ciekawe w momencie, w którym ma na sobie swój hełm, Dr. Fate jest nieśmiertelny.

Reżyserem filmu Black Adam jest Jaume Collet-Serra, który miał już okazję pracować z Dwayne’em Johnsonem. Panowie nakręcili razem dla Walta Disneya przygodowy film akcji Wyprawa do dżungli.

Źrodło: Variety