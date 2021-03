Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Flash" - Barry Allen będzie miał nowego ojca 0

W obsadzie aktorskiej filmu The Flash nastąpiła ważna zmiana. W produkcji pojawi się Ron Livingston, który zagra ojca tytułowego superbohatera.

Nie Billy Crudup, a Ron Livingston wystąpi w widowisku The Flash należącym do DC Extended Universe. Aktor sportretuje na ekranie postać Henry’ego Allena, ojca Barry’ego, który przywdziewa czerwony kostium tytułowego superbohatera.

Billy Crudup musiał zrezygnować z roli w komiksowej adaptacji, ponieważ prace na planie filmu kolidowałyby z pracami na planie zdjęciowym serialu tworzonego dla platformy streamingowej Apple TV+ – The Morning Show. Zdjęcia do superprodukcji The Flash mają wystartować jeszcze w tym roku, aczkolwiek w mediach nie pojawiła się przybliżona data ich rozpoczęcia.

Angaż Rona Livingstona to nie jedyna informacja związana z nowymi twarzami w obsadzie aktorskiej. Ian Loh zagra młodego Barry’ego Allena. Oprócz tego w filmie pojawią się też gwiazda świetnego serialu komediowego Derry Girls, czyli Saoirse-Monica Jackson oraz internetowa osobowość i znany z filmów tworzonych na YouTube’a – Rudy Mancuso. Wcześniej ogłoszono, że Maribel Verdú zagra matkę Barry’ego Allena.

Premiera filmu planowana jest na 4 listopada 2022 roku.

Źrodło: Variety