Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Small World" - zwiastun nowego filmu Patryka Vegi o handlu dziećmi 0

Patryk Vega zaserwował swoim fanom zapowiedź kolejnego filmu, który nosi tytuł Small World.

fot. zrzut ekranu

Small World ma być filmem, który skupi się na opowiedzeniu historii związanej z handlem dziećmi. Z zapowiedzi, którą znajdziecie poniżej wynika, że tropem handlarzy ruszy polski policjant, który będzie chciał uratować małą dziewczynkę z rąk oprawców.

Po raz kolejny polski filmowiec odpowiedzialny za takie kasowe hity, jak Kobiety mafii, Pitbull. Nowe porządki czy Botoks, zebrał prawdziwą plejadę gwiazd. W roli głównej pojawi się Piotr Adamczyk. Oprócz niego w obsadzie są Julia Wieniawa, Marieta Żukowska, a także znany fanom kina hiszpańskiego, Enrique Arce.

Po zapowiedzi widać, że będzie to film zgoła inny od tych, do których zdążył nas przyzwyczaić Patryk Vega. Brak w nim wulgaryzmów oraz żenującego poczucia humoru. Co sądzicie o tym zwiastunie Small World?

Pierwotnie Small World miał trafić do kin w ubiegłym roku, ale z racji panującej w naszym kraju pandemii koronawirusa, Patryk Vega zdecydował się przesunąć premierę. Tym samym produkcja najprawdopodobniej trafi do kin w 2021 roku. Na ten moment nie jest znana dokładna data premiery.

Źrodło: Patryk Vega