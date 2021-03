Warner Bros. kończy eksperyment z HBO Max - nowe filmy nie będą trafiały na platformę 0

Warner Bros. Pictures poinformowało, że w 2022 roku zamierza powrócić do tradycyjnej dystrybucji filmowej. Tym samym największe produkcje wytwórni w przyszłym roku, nie będą miały swoich premier na platformie streamingowej HBO Max, a w kinie.

Koncern WarnerMedia zatrząsnął pod koniec ubiegłego roku całym rynkiem filmowym oraz kinowym. Kiedy ogłoszono, że największe hity wytwórni Warner Bros. Pictures w dniu premiery będą dostępne również na platformie streamingowej HBO Max, raczej wszyscy byli w niemałym szoku. W dystrybucji cyfrowej swoje premiery miały mieć bowiem takie – potencjalne – hity, jak Wonder Woman 1984, Diuna, The Suicide Squad czy Godzilla vs. Kong. Na tym jednak koniec, ponieważ WarnerMedia w 2022 roku zamierza zrezygnować z tego eksperymentu i powrócić do tradycyjnej formy dystrybucji filmowej, czyli po prostu premierować swoje filmy w kinach.

Ich ubiegłoroczna decyzja spotkała się ze sporą krytyką wśród ludzi z branży. Reżyserzy tacy, jak Christopher Nolan czy Denis Villeneuve publicznie wyrazili swoje rozczarowanie zaistniałą sytuacją. Oczywiście WarnerMedia liczy na to, że ten przejściowy rok i "wrzucenie" na HBO Max największych hitów wytwórni do oferty, nieco poprawi wyniki finansowe platformy i pozwoli jej na zdobycie nowych subskrybentów.

Swoimi decyzjami WarnerMedia przetarł także szlaki dla innych hollywoodzkich wytwórni. ViacomCBS zapowiedział już, że ma zamiar zaprezentować premierowo niektóre ze swoich hitów także w dystrybucji cyfrowej na platformie streamingowej Paramount + (wśród takich tytułów jest chociażby Mission: Impossible 7). Przed kilkoma dniami także Walt Disney namieszał w swoim kalendarzu i zapowiedział premiery Cruelli oraz Czarnej Wdowy na Disney+.

Źrodło: Polygon