Serial Klangor to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. W centrum opowieści postawiona jest rodzina Wejmanów, która musi zmierzyć się zaginięciem młodszej z córek oraz własnymi skomplikowanymi relacjami. Przerwane przez pandemię zdjęcia do produkcji zakończyły się w grudniu 2020 roku. Dla Twórców wspólna praca na planie serialu była fascynującą przygodą, również przez wzgląd na trudną, wymuszoną, kilkumiesięczną przerwę.

To nie było doświadczenie zawodowe, to było doświadczenie bardzo ludzkie w takim sensie, że cała ekipa, wszyscy aktorzy bardzo się zżyli w czasie zdjęć, które zrobiliśmy przed przerwą. Najbardziej było to widać po ośmiu miesiącach, kiedy wreszcie mogliśmy wrócić na plan. Radość z powrotu i z tego, że możemy dalej wspólnie pracować i wrócić do tych emocji najlepiej dowodzi, że ten serial będzie absolutnie wyjątkowy. Z odcinka na odcinek te emocje gdzieś się odkładają i nawarstwiają.

mówi Łukasz Dzięcioł, producent