Bycie łysym w dzisiejszych czasach jest rzeczą ogólnodostępną. Dotyczy to czasami odpowiednich genów, a kiedy indziej po prostu umówionej wizyty w salonie fryzjerskim i słów "do zera proszę". Jako, że znaczna większość z nas jest znaną osobą głównie sobie i swojemu odbiciu w lustrze, to gdy pojawiają się różnego rodzaju plebiscyty inteligenty człowiek zadaje sobie pytanie, "po co ja to czytam?" W sytuacji tego newsa tak właśnie powinno być.

Opublikowane niedawno badania przez dziennik brytyjski The Sun pokazują, że Słońce najlepiej odbija się na głowie Księcia Williama. Dane te pochodzą z badań przeprowadzonych przez specjalistów chirurgii plastycznej na podstawie liczby słów kluczowych typu "sexy" na różnych blogach, lub stronach internetowych.

Opinia publiczna, jak to zawsze w sytuacji jakichkolwiek wyborów, internetowych chyba jeszcze bardziej, jest podzielona na za, a nawet przeciw. W środowisku twittowym, gdzie nie widać jednak koteczka, pojawiło się duże oburzenie, że Dwayne "The Rock" Johnson znalazł się dopiero na dziewiątej pozycji.

Listę dziesięciu łysych przystojniaków znajdziecie poniżej, ale to, co według mnie jest tutaj najistotniejsze, to pytanie, co na to wszystko powiedziałby Benny Hill?

Prince William – 17,6mln Mike Tyson – 8,8mln Jason Statham – 7,4mln Pitbull – 5,4mln Michael Jordan – 5,3mln Floyd Mayweather – 4,3mln John Travolta – 3,8mln Bruce Willis – 3,3mln Dwayne Johnson – 2,6mln Vin Diesel – 2,3mln

Źrodło: Movieweb