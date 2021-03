Laurence O'Fuarain otrzymał główną rolę w spin-offie serialu ''Wiedźmin'' 0

Jak wiadomo na fali popularności serialu Wiedźmin, którego drugi sezon jest obecnie w produkcji, platforma Netflix postanowiła nakręcić sześcioodcinkowy spin-off, który poszerzy serialowy świat wyciągnięty z powieści Sapkowskiego. Do obsady tego projektu dołączył właśnie nowy aktor, który zagra jedną z głównych ról.

Angaż otrzymał irlandzki aktor Laurence O'Fuarain, który wystąpił w serialu HBO Gra o tron czy produkcji Amazona Wikingowie. W prequelowym spin-offie Wiedźmina, wcieli się on w Fjalla. Bohater ten należy do klanu wojowników, którzy przysięgli chronić króla. Fjall nosi w sercu wielką bliznę, jaką jest śmierć ukochanej osoby, która poległa w bitwie, ratując mu życie. Ból ten nie pozwala odnaleźć mu wewnętrznego spokoju. W dążeniu do pogodzenia się z samym sobą, Fjall zacznie walczyć u boku najmniej prawdopodobnego sojusznika i wytyczy ścieżkę zemsty na pogrążonym w chaosie Kontynencie.

W obsadzie The Witcher: Blood Origin znajduje się także Jodie Turner-Smith, która wcieli się w postać imieniem Éile. Produkcja ta ma składać się z sześciu epizodów. Jej akcja osadzona ma być na 1200 lat przed wydarzeniami znanymi z serialu Wiedźmin. Poznamy wydarzenia, które doprowadziły do połączenia się świata ludzi, elfów i potworów. Dowiemy się także kto był pierwszym Wiedźminem i jakie były jego losy.

Data premiery spin-offa nie została jeszcze podana.

