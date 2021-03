Katia Winter dołącza do obsady 3. sezonu ''The Boys'' 0

Powiększa się obsada 3. sezonu hitowego serialu Amazona The Boys. Produkcja ta ukazuje nam dość specyficzne podejście do superbohaterów, a przy tym bardzo krwawe i przesycone specyficznym humorem i przemocą. Swój angaż otrzymała aktorka Katia Winter, która wcieli się w postać znaną z komiksów – Little Nina.

fot. materiały prasowe

Nina, swój pseudonim zawdzięcza niskiemu wzrostowi. Jednak niech Was nie zgubi jej postura. To szefowa rosyjskiej mafii, która współpracowała również z Vought. Słynie ze swojego zamiłowania do zabawek erotycznych. Jej ulubioną jest wibrator, z którym praktycznie się nie rozstaje. Zginęła bardzo makabrycznie. UWAGA SPOJLER! Butcher wsadził do jej wibratora materiał wybuchowy, co spowodowało lotniczą katastrofę i samolot wbił się w zaśnieżoną górę.

Patrząc jednak na tendencję twórców serialu do znacznego odbiegania od materiału źródłowego, nie nastawiajmy się na ujrzenie tej widowiskowej i makabrycznej śmierci.

Katia Winter w zeszłym roku wystąpiła w filmie 10 rzeczy do zrobienia, zanim zerwiemy. Wcześniej podziwiać mogliśmy ją w serialu Jeździec bez głowy czy Legends of Tomorrow.

Obecnie w Kanadzie trwają zdjęcia do trzeciego sezonu The Boys. Amazon nie podał jeszcze kiedy będziemy mogli zapoznać się z nowymi epizodami. Prawdopodobnie będzie to pod koniec tego roku, bądź na początku przyszłego.

Źrodło: ComingSoon