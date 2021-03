Ziemia zamieszkana przez roboty i ostatnie ludzkie dziecko - zobaczcie zapowiedź anime Netflixa ''Eden'' 0

Zobaczcie jak prezentuje się najnowsze anime Netflixa Eden. Produkcja ta opowie nam historię ostatniego ludzkiego dziecka, jakie znalazło się na Ziemi, na której nie ma już ludzi. Są tylko roboty, planujące stworzyć świat idealny, a ludzie są dla nich tylko i wyłącznie przeszkodą.

Akcja serialu rozgrywa się w dalekiej przyszłości, kiedy to na świecie nie ma już ludzi, a w mechanicznej metropolii o nazwie Eden 3 żyją tylko i wyłącznie roboty. Tak przynajmniej do tej pory było. Pewnego dnia dwa roboty nieoczekiwanie znajdują przysłaną skądś ludzką dziewczynkę imieniem Sara. Wiedząc jakie podejście do ludzi mają inni mieszkańcy miasta decydują się jednak ją przygarnąć i wychować. Ta decyzja odmieni losy świata.

Jak podoba się Wam poniższa zapowiedź.

Eden to pierwsze w całości oryginalne japońskie anime od Netflixa. Odpowiadają za nie Justin Leach i reżyser Yasuhiro Irie. W głosowej obsadzie znajdują się Marika Kono jako Sara, Kentaro Ito jako E92, Kyoko Hikami jako A37 i Koichi Yamadera jako Zero.

Premiera serialu już 27 maja 2021 roku.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska