Wielki kasowy sukces w kinach na świecie widowiska "Godzilla vs. Kong" 1

Warner Bros. Pictures i Legendary Entertainment zaliczają ogromny finansowy sukces za sprawą widowiska Godzilla vs. Kong. Świat nie widział takiego hitu od kilkunastu miesięcy.

Godzilla vs. Kong zalicza najlepsze otwarcie w historii tak zwanej ery pandemicznej. Superprodukcja, w której możemy zobaczyć starcie dwóch najbardziej ikonicznych potworów, jakie zostały wymyślone przez popkulturę, w premierowy weekend zarobiła ponad 120 mln dolarów. Film zadebiutował na 38 rynkach, jednak oszałamiający wynik finansowy nie byłby możliwy, gdyby nie Chiny.

To właśnie w tym azjatyckim kraju Godzilla vs. Kong zadebiutował wynikiem 70 mln dolarów. Jest to oczywiście rekordowy wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę czas, w którym świat musi borykać się z koronawirusem i zamkniętymi kinami.

Superprodukcja za dwa dni będzie miała premierę na rynku amerykańskim. Warto jednak odnotować, że w przypadku Stanów Zjednoczonych, Godzilla vs. Kong zadebiutuje w formie dystrybucji hybrydowej, czyli w tym samym dniu film trafi na ekrany kin oraz do dystrybucji cyfrowej (w tym przypadku mowa o platformie streamingowej HBO Max).

Oczywiście w przypadku USA nie ma, co liczyć nawet na zbliżone liczby, jeśli chodzi o zarobki.

