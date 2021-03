Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Twórca serialu "The Defenders" zajmie się nowym filmem o Transformersach 0

Paramount Pictures przymierza się do realizacji kolejnego filmu o kosmicznych robotach. Wytwórnia ma już nawet ludzi, którzy będą odpowiedzialny za scenariusz superprodukcji.

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, wytwórnia Paramount Pictures zatrudniła duet Marco Ramirez i Angel Manuel Soto do przygotowania scenariusza nowego filmu osadzonego w uniwersum Transformers. Ten pierwszy znany jest chociażby z nakręcenia filmu Królowie Charm City, z kolei drugi był showrunnerem crossoveru wszystkich komiksowych seriali Netflixa ze stajni Marvela, czyli The Defenders.

Co prawda nadal nie pojawiły się informacje dotyczące fabuły filmu, którymi moglibyśmy się z Wami podzielić, jednak ciekawostka dotycząca tego projektu jest taka, że nowa produkcja o Transformersach byłaby niezależna od uniwersum, które zostało zapoczątkowane przez wytwórnię Paramount Pictures w 2007 roku filmem Michaela Baya. Nowy film, który wciąż pozostaje bez tytułu jest na ten moment we wczesnej fazie rozwoju.

Warto przypomnieć, że Steven Caple Jr., który nakręcił między innymi Creeda II, pracuje aktualnie nad innym filmem o kosmicznych robotach. Najwyraźniej Paramount Pictures zamierza rozszerzyć swoje uniwersum i wysłuchać głosu różnych twórców, którzy mają pomysły na ten ekranowy świat.

Źrodło: The Hollywood Reporter