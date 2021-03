Poznajcie obsadę animowanego serialu Marvela ''M.O.D.O.K'' 0

Na platformę Hulu zmierza animowany serial dla dorosłych oparty na komiksach Marvela. Opowie on o fikcyjnym superzłoczyńcy znanym jako M.O.D.O.K. Na dwa miesiące przed jego premierą poznaliśmy obsadę, która udzieli głosu głównym, jak i gościnnym bohaterom.

Iron Man przemówi głosem Jona Hamma, Wonder Mana sportretuje Nathan Fillion, Poundcakes przemówi głosem Whoopi Goldberg, a Bill Hader zdubinguje dwójkę bohaterów – Angar the Screamer i The Leader. Tytułowy antybohater przemówi głosem Pattona Oswalta. W obsadzie są także Melissa Fumero, Aimee Garcia, Ben Schwartz i Jon Daly.

Pojawienie się tak kontrastujących ze sobą postaci zapowiada niezłą różnorodność w serialu. Nie wiadomo jednak jaką rolę w fabule odegra każdy z bohaterów.

W komiksach Marvela M.O.D.O.K to techno organiczny superprzestępca zaprojektowany tylko do zabijania. Ma umysł szalonego naukowca. Przewodzi on złą organizacją zwaną A.I.M., a jego marzeniem jest podbój świata. Po latach porażek zmienia jednak swoje priorytety. Jednocześnie będzie musiał zmierzyć się także z problemami rodzinnymi, bowiem przyszłość jego małżeństwa wisi na włosku.

Twórcami animacji są Jordan Bloom i Patton Oswalt. Premiera serialu odbędzie się 21 maja 2021 roku.

