Premiera online "Zabij to i wyjedź z tego miasta". Od 4 kwietnia wyłącznie na Nowe Horyzonty VOD 0

Gutek Film i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty przygotowały specjalny, filmowy prezent na nadchodzące święta wielkanocne: w niedzielę, 4 kwietnia, na platformie NH VOD – zaledwie miesiąc po premierze kinowej – pojawi się obsypane nagrodami Zabij to i wyjedź z tego miasta. Film w reżyserii Mariusza Wilczyńskiego będzie dostępny przez dwa tygodnie od premiery online wyłącznie na nowohoryzontowym VOD.

Zabij to i wyjedź z tego miasta zdobyło Złote Lwy na ostatnim Festiwalu w Gdyni i zostało wyróżnione na prestiżowym festiwalu animacji w Annecy. Hipnotyzujące dzieło Wilczyńskiego imponuje galerią postaci, które przemawiają w filmie głosami m.in.: Ireny Kwiatkowskiej, Andrzeja Wajdy, Marka Kondrata, Barbary Krafftówny, Daniela Olbrychskiego, Tomasza Stańki, Krystyny Jandy czy Anny Dymnej. Szczególnym rozmówcą reżysera jest jego przyjaciel – Tadeusz Nalepa, którego utwory i słowa nadają rytm strumieniowi wspomnień i kierunek prowadzenia historii.

Mariusz Wilczyński: czuły narrator

Pełnometrażowa animacja Wilczyńskiego to przepełniony czułością dialog z duchami, blues na cześć przyjaźni, pieczołowite wskrzeszanie: ludzi, miejsc, dialogów, neonów, dźwięków, a nawet smużki papierosowego dymu. Autobiograficzny, przywołujący atmosferę peerelowskiego dzieciństwa i dorastania w potransformacyjnej, nabierającej kolorów Polsce; Zabij to i wyjedź z tego miasta łączy poezję z surowym realizmem, żywych ze zmarłymi, nostalgię z godzeniem się ze stratą. Animacja Wilczyńskiego to wzruszające pożegnanie z naznaczonym wojną pokoleniem jego rodziców, ale i przypomnienie, że rozmowa z tymi, którzy nas ukształtowali nie ma końca.