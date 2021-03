Rosyjski ''Sputnik'' doczeka się amerykańskiego remake'u - producentem Matt Reeves 0

Zeszłoroczny dość udany rosyjski thriller science fiction Sputnik doczeka się amerykańskiego remake’u. Jego produkcją zajmie się reżyser i producent Matt Reeves, który obecnie zakończył prace na planie nowego Batmana.

fot. materiały prasowe

Wierzymy, że 'Sputnik' trafi do anglojęzycznej publiczności i nadal będzie zachwycać widzów na całym świecie swoją ekscytującą historią. Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie produkcji. Wierzymy, że mamy jednych z najlepszych współpracowników w branży, którzy na nowo wyobrażą sobie oryginalną wizję Egora Abramenko, jednocześnie pozostając wiernym oryginałowi. powiedział Jillian Apfelbaum z Village Roadshow Pictures

Akcja filmu rozpoczyna się w kosmosie. Przebywająca tam od jakiegoś czasu załoga powraca na Ziemię przywożąc na tytułowym statku nieznaną zarazę. W czasach zimnej wojny, sowiecki statek kosmiczny gubi kontakt z Ziemią na dzień przed planowanym powrotem. Jak się okazuje po przybyciu do celu przy życiu pozostaje tylko jeden pasażer statku. Rosyjska pani psycholog zostaje przydzielona do ocalałego, by zbadać jego stan psychiczny. Od razu widać, że coś jest z nim nie tak i nie wrócił na Ziemię sam.

'Sputnik' to pierwsza taka superprodukcja, która wyszła w Rosji i bezpośrednio trafiła na platformy cyfrowe podczas pandemii. Produkcja miała ogromną oglądalność i wywołała spory szum zarówno w Rosji, jak i na całym świecie. Jestem dumny, że 'Sputnik' jest nielicznym rosyjskim filmem, który otrzyma amerykański remake. powiedział Fedor Bondarchuk, producent i aktor występujący w oryginalnym filmie

Co sądzicie o tym pomyśle? Czy amerykański remake naprawdę jest potrzebny?

Źrodło: deadline