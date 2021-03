"Oto my” – już w piątek pokaz specjalny na platformie Mojeekino.pl z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu! 0

2 kwietnia, z okazji przypadającego w tym dniu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, o godzinie 20:00, na platformie Mojeekino.pl odbędzie się pokaz filmu Oto my.

Oto my to chwytający za serce, pogodny, czuły i zaskakujący film wielokrotnie nagradzanego izraelskiego reżysera Nira Bergmana, który znalazł się w oficjalnej selekcji MFF Cannes 2020. Znakomite kreacje aktorskie na długo zapadają w pamięć. Szczególne brawa należą się odtwórcy roli autystycznego syna Noamowi Imberowi, który porywa niczym Dustin Hoffman w Rain Manie.

Oto my to historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie. Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam nie dorósł do rozstania… W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.

Film powstał w oparciu o osobiste doświadczenia scenarzystki Dany Idisis, która opisała historię swojego taty i autystycznego brata: Relacja mojego brata z ojcem jest niezwykła. Rozumieją się bez słów, a ich związek jest zabawny i symbiotyczny: