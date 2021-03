Ukraina! 6. Festiwal Filmowy: rusza nabór do konkursu filmów krótkometrażowych 0

Ukraina! 6. Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 21-28 października w Warszawie, a następnie przeniesie się do sieci. Dzięki temu widzowie z całej Polski będą mogli obejrzeć filmy pokazywane podczas szóstej odsłony wydarzenia. W tym roku, po raz pierwszy w historii festiwalu, zostanie zorganizowany konkurs na najlepszy film krótkometrażowy.

W konkursie mogą brać udział filmy krótkometrażowe: dokumentalne, animowane i fabularne, nie dłuższe niż 35 minut, produkcji ukraińskiej, polskiej oraz innych państw (związane z Ukrainą poprzez tematykę, miejsce realizacji czy udział ukraińskich aktorów lub twórców). Filmy można zgłaszać do 30 czerwca 2021, a nagroda dla najlepszej produkcji to 500 euro.

Na festiwalu przyznawana jest także nagroda publiczności, którą do tej pory otrzymały takie tytuły jak Proces. Federacja Rosyjska vs. Oleg Sencow, ukraiński kandydat do Oscara Do domu, U311 Czerkasy, czy nagrodzona na festiwalu Sundance Ziemia jest niebieska jak pomarańcza.

Organizatorzy opowiadają: