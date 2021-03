Elitarna jednostka klonów w zwiastunie "Star Wars: The Bad Batch" 0

Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna serialu Star Wars: The Bad Batch. Jest to oryginalny serial animowany, którego premiera będzie dostępna wyłącznie na Disney +. Seria zadebiutuje we wtorek 4 maja specjalną 70-minutową premierą, po której w każdy piątek od 7 maja pojawią się nowe odcinki.

Star Wars: The Bad Batch podąża za elitarnymi i eksperymentalnymi klonami Bad Batch (po raz pierwszy wprowadzonymi w Wojnach klonów), które trafiają do szybko zmieniającej się galaktyki bezpośrednio po wojnie klonów. Grupa Bad Batch, jest to oddziału klonów różniących się genetycznie od swoich braci z Armii Klonów – każdy z nich posiada wyjątkową umiejętność, która czyni ich niezwykle skutecznymi żołnierzami i potężną załogą.

Producentami wykonawczymi są Dave Filoni (The Mandalorian), Athena Portillo (Star Wars: Rebelianci), Brad Rau (Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance) oraz Carrie Beck (The Mandalorian). Rau jest także reżyserem nadzorującym, a Corbett głównym scenarzystą.

To tylko jeden z wielu projektów z uniwersum Gwiezdnych Wojen, które są rozwijane w Disney + po niesamowitym sukcesie Mandalorianina. Potwierdzono również powstanie Star Wars: Visions, serię dziesięciu opowiadań różnych twórców osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, będącą antologią anime. Po stronie aktorskiej trwają obecnie prace nad trzecim sezonem The Mandalorian, a jego spin-offowa seria The Book of Boba Fett ma swoją premierę na Disney + w grudniu. Trwają też prace nad serią Obi-Wana Kenobiego z Ewanem McGregorem wcielającym się ponownie w tę rolę, a jej pełna obsada została niedawno ujawniona.

Źrodło: Disney