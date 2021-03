"Cień i kość" - pełny zwiastun nowego serialu fantasy od Netflix na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo 0

Platforma Netflix zaprezentowała pełny zwiastun nowego serialu fantasy noszącego tytuł Cień i kość. Zapowiedź głośnej produkcji znajdziecie w dalszej części artykułu.

Serial Cień i kość, na podstawie bestsellerowej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów, jest osadzony w rozdartym wojną świecie, a jego główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju. Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią Griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii.

W rolach głównych występują Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) i Ben Barnes (generał Kirigan).

Cień i kość zadebiutuje w serwisie platformy Netflix już 23 kwietnia 2021 roku.

