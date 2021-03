Elisabeth Moss powraca jako June - zobaczcie zwiastun 4. sezonu ''Opowieści podręcznej'' 0

Wielkimi krokami nadchodzi oczekiwany i mocno opóźniony przez panującą pandemię, czwarty sezon serialu Opowieść podręcznej. W sieci zadebiutował pełny zwiastun nowej serii, z którym zapoznać możecie się w dalszej części tego artykułu.

fot. hulu

Fabuła Opowieści podręcznej w dużej mierze opiera się na powieści Margaret Atwood. Serial opowiada o życiu w dystopijnym świecie Republiki Gilead, powstałej po katastrofie ekologicznej. To totalitarne społeczeństwo, które powstało na terenie Stanów Zjednoczonych. Gilead rządzony jest przez przedstawicieli fundamentalistycznego reżimu, który traktuje kobiety jak własność państwową. Zmuszane są one do świadczenia usług seksualnych, w celu ponownego zaludnienia planety.

Główną bohaterką jest June, w tej roli Elisabeth Moss, która w trzecim sezonie zdecydowała się stawić czoło reżimowi i doprowadzić do buntu. W nowej serii June określana jest 'zaciekłym przywódcą rebeliantów'. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie nieoczekiwane i niebezpieczne wyzwania, a poszukiwana przez nią sprawiedliwość i chęć zemsty może grozić zniszczeniem tego na czym najbardziej jej zależy…

Premiera nowych epizodów już 28 kwietnia 2021 roku na Hulu. Sezon czwarty składa się z 10 odcinków. W dzień premiery zadebiutują pierwsze trzy z nich.

Zapoznajcie się także z plakatem promującym nową serię.

Źrodło: ComingSoon