Sylvester Stallone potwierdził prace nad prequelem swojego ikonicznego dzieła, jakim niewątpliwie był film Rocky. Aktor podzielił się tą informacją ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Najnowszy projekt, o którym Sylvester Stallone poinformował na Instagramie jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Hollywoodzki gwiazdor wrzucił w formie zdjęcia kartkę papieru z odręcznie napisanym tekstem, który miałby być opisem prequelu Rocky'ego. Produkcja miałaby trafić, na którąś z platform streamingowych i być serialem składającym się z dziesięciu odcinków.

Co sądzicie o pomyśle opowiedzenia prequelu Rocky'ego?

Rocky to legendarny film opowiadający historię tytułowego boksera, zawodnika klubu z Filadelfii, który nie ma na koncie żadnych większych sukcesów, jednak, przewrotność losu sprawia, że to właśnie jego wybiera mistrz świata wagi ciężkiej Apollo Creed na swego kolejnego przeciwnika. Dla Creeda ta walka to jedynie kolejne szumne przedstawienie, a dla Rocky’ego olbrzymie wyzwanie. W czasie przygotowywania się do walki, pod czujnym okiem trenera, Rocky zakochuje się w Adrian, nieśmiałej młodej kobiecie i kiedy zbliża się walka, ich miłość rozkwita, dając Rocky’iemu jeszcze więcej siły i determinacji by pokonać potężnego przeciwnika.

Źrodło: MovieWeb