Lionsgate podaje datę premiery ''The Hitman's Wife's Bodyguard'' - to kontynuacja ''Bodyguarda Zawodowca''

Studio Lionsgate ogłosiło datę premiery filmu The Hitman's Wife's Bodyguard. Produkcja ta jest kontynuacją hitowego filmu akcji z 2017 roku Bodyguard Zawodowiec.

Informację o dacie premiery podał w swoim oświadczeniu Ron Schwartz, prezes Lionsgate. To wielkie widowisko akcji z gwiazdorską obsadą w kinach zadebiutuje 16 czerwca 2021 roku.

Produkcja pierwotnie do kin wejść miała już latem ubiegłego roku, jednak panująca pandemia skutecznie to uniemożliwiła. Potem ustalono, iż film zadebiutuje 20 sierpnia 2021 roku. Teraz jednak zdecydowano się przyśpieszyć jego premierę. Twórcy mają nadzieję, że kontynuacja przyciągnie do nowo otwartych kin masy ludzi i w idealny sposób otworzy sezon letni.

To rodzaj letniego filmu, który dostarczy więcej komedii i bardziej ekscytującej akcji niż pierwszy film. Jest także idealny dla nowych widzów. 'The Hitman's Wife’s Bodyguard’ jest tym, o co chodzi w letnich filmach – wspaniałą rozrywką dla tłumów. powiedział Ron Schwartz

W kontynuacji powrócą gwiazdy oryginalnego filmu tj. Salma Hayek, Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson, którzy z pewnością przeżyją kolejną szaloną przygodę. Oprócz nich w sequelu wystąpią także Frank Grillo, Antonio Banderas, Richard E. Grant, Tom Hopper, Gabriella Wright i Morgan Freeman. Po tak znakomitej obsadzie musimy spodziewać się rewelacyjnego filmu. Za jego reżyserię ponownie odpowiada Patrick Hughes.

Michael Bryce to najlepszy ochroniarz na świecie, który tym razem będzie ochraniał żonę Dariusa Kincaida – Sonię (Hayek). Przyjdzie zmierzyć mu się z mściwym i potężnym szaleńcem – w tej roli Antonio Banderas.

